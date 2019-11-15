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СберЛогистика переходит на новое решение — онлайн-подпись документов в сервисе Legium.io

15 ноября 2019

ООО «СберЛогистика» (100% дочернее предприятие Сбербанка) и Legium.io (сервис по онлайн-подписи документов) заключили договор о сотрудничестве. Он был подписан в онлайн-сервисе.

Стартап Legium.io — резидент второго потока Акселератора Сбербанка и 500 Startups. Данная сделка стала первой для дочерних обществ Сбербанка и стартапа второй волны акселератора. Сервис в рамках договора обеспечивает обмен юридически значимыми документами между клиентом и третьими лицами, зарегистрированными на сайте www.legium.io. По соглашению сторон предусмотрены три тарифных плана, включающих в себя возможность подписания 500 документов, 1 000 документов и 5 000 документов соответственно.

Сергей Малышев, генеральный директор ООО «СберЛогистика»:

«Стратегия СберЛогистики подразумевает высокую динамику наращивания инфраструктуры – открытие и оборудование складов, развитие и оснащение курьерских сетей. Очевидно, что с Legium.io мы можем не только оптимизировать издержки на пересылку документов, но и существенно ускорить документооборот за счет отказа от бумаги и синих печатей».

Наталья Магидей, руководитель акселератора Сбербанка и 500 startups:

«С каждым набором Акселератор наращивает свою эффективность. Мы рады, что попадание в акселератор Сбербанка и 500 Startups является катализатором роста для стартапа уже с первых недель его участия в программе. В экосистеме Сбербанка уже более 30 компаний, и они уже начали сотрудничество с командами и готовы внедрять в своём бизнесе инновационные решения участников Акселератора. Желаю удачи СберЛогистике и Legium.io как первопроходцам!»

Legium.io работает на всей территории России. Первым заказчиком сервиса стала компания «ДоДоПицца». До середины 2020 года Legium.io планирует запуск сервиса в странах СНГ. Стратегическая цель компании — лидерство в нише онлайн-подписи на российском рынке и развитие на рынках стран СНГ и Европейского союза.

Legium.oi был основан в августе 2019 года Иваном Хаустовым и Иваном Михайловым, в сентябре к партнерам присоединился Александр Трифонов в качестве отраслевого эксперта по инновациям в направлениях LegalTech и FinTech. Основатели вложили в запуск сервиса около 1 млн рублей. В 2019 году Legium.io прошел конкурсный отбор в акселератор FinTechLab и в акселератор ВТБ и ФРИИ (Фонда развития интернет-инициатив).


/ СИА /
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