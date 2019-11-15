Сбербанк рассказал о стратегии выбора культурных партнеров на Культурном форуме

Сбербанк выступил партнером VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума — события мирового уровня, привлекающего тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. В сессии форума «Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов» приняла участие старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова.

В ходе дискуссии обсуждались различные модели взаимодействия культурных организаций с потенциальными донорами: спонсорство, меценатство, краудфандинг, клубы друзей, попечительские фонды, фонды целевого капитала (эндаументы). Было отмечено, что для выстраивания эффективной стратегии фандрайзинга менеджерам культурной сферы нужно понимать, какие формы сотрудничества наиболее релевантны для разных проектов, какой ценности ожидают доноры и спонсоры, как интегрировать их интересы в партнерские предложения, какую роль играет маркетинг и как работает схема налоговых льгот, закон о который принят в прошлом году.

Татьяна Завьялова подробно рассказала о критериях, которыми руководствуется Сбербанк в выборе партнеров в сфере культуры.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:

Мы живем во времена экономики впечатлений, и поэтому одна из задач бизнеса – это как раз обеспечить нашей аудитории новый качественный опыт и вовлечь ее на эмоциональном уровне. Аудитория Сбербанка - это более 90 миллионов человек по всей стране, и наши партнерства - про расширение доступа к культуре и искусству и создание интересного контента для вовлечения людей. Выбирая проекты, мы ориентируемся на такие критерии, как охват проекта и его доступность максимально широкой аудитории, качество проекта и его социальный эффект, а также соответствие проекта нашей стратегии развития как технологического лидера и экосистемы сервисов.

Сбербанк поддерживает более ста культурных проектов в России ежегодно — с помощью пожертвований, спонсорства и через управление целевыми фондами, включая самый крупный эндаумент в стране - Российского фонда культуры.

В числе наиболее значимых проектов 2019 года, реализуемых в регионах, Татьяна Завьялова отметила выставку полотна итальянского художника Сандро Боттичелли ʺМадонна делла Лоджиа», которая впервые привезена в Россию - во Владивосток и в Санкт-Петербург.

16 ноября в рамках Культурного форума выставка шедевра эпохи Ренессанса откроется в Государственном Эрмитаже. Показ картины пройдет при поддержке Сбербанка, благодаря которому доступ к шедевру Боттичелли получат также незрячие и слабовидящие люди: вместе с оригинальным полотном будет выставлена тактильная копия картины и предоставлен специальный аудиогид.

Впервые картина была показана во Владивостоке в сентябре 2019 года: сначала — в отделении Сбербанка на Восточном экономическом форуме, а затем — в Приморской государственной картинной галерее. Банк также провел городской фестиваль «Рисуй как Боттичелли», посвященный культуре Возрождения.