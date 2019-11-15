Новости

ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино

15 ноября 2019

Банки-партнеры выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае. Кредитное соглашение о финансировании строительства терминала стороны подписали в ноябре 2019 года.

«Совокупный объем первого транша составляет 19,2 млрд рублей, в дальнейшем средства будут направляться в соответствии с утвержденным графиком строительства. В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Николай Цехомский.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ, подчеркнул: «Банк ВТБ продолжает наращивать объем финансирования крупных инфраструктурных проектов. В предоставленном транше более 60% приходится на финансирование ВТБ. Уверен, что реализация строительства специализированного угольного терминала в порту „Ванино“ будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей. По мнению сторон, реализация проекта даст положительный эффект для экономики Дальнего Востока, расширит возможности для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании