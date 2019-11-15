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ВТБ в Нижнем Новгороде профинансировал строительство дома в ЖК «Маршал Град»

15 ноября 2019

ВТБ в Нижнем Новгороде открыл кредитный лимит ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой» на сумму 1,64 млрд рублей. Финансирование предоставлено на льготных условиях по «Программе 1764» Министерства экономического развития РФ.

Кредитные средства выделены в рамках новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов и будут направлены на строительство многоквартирного дома № 4 в ЖК «Маршал Град». Девелоперский проект в Советском районе Нижнего Новгорода включает в себя четыре жилых дома и гостиницу со всей необходимой инфраструктурой.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «ВТБ обладает значительным опытом в реализации сделок финансирования через счета эскроу и стремится для решения подобных задач предлагать бизнесу наиболее удобные и качественные продукты. Клиентоориентированный подход — это стратегическая задача банка. Мы рады оказанному доверию со стороны успешного игрока на строительном рынке нижегородского региона, компании «Специализированный застройщик „Объектстрой“, и уверены, что наша финансовая поддержка послужит реализации его проектов».

Михаил Горбатенко, директор ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой», отметил: «Адаптация к условиям работы с использованием эскроу во многом зависит от банка-партнера. Благодаря сотрудничеству с ВТБ наш переход на новую схему финансирования был довольно комфортным. Я убежден, что внедряемый механизм расчетов оценят и наши покупатели».

Справка

ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой» — нижегородская строительная компания, успешно работает на рынке с 2013 года. Специализируется на возведении жилых и нежилых зданий, а также различных видах производственно-строительной деятельности и работе с недвижимостью. Среди крупнейших объектов компании — жилые комплексы «Студии на Лядова» и «Маршал Град».


/ СИА /
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