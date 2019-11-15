Новости

Банк «Восточный» запустил акцию со ставкой по кредиту наличными от 9%

15 ноября 2019

Банк «Восточный» в преддверии Нового года представляет акцию «Дед Мороз одобряет», по которой минимальная ставка по кредиту наличными «Большой комфорт» снижена до 9% годовых. Акция действует до 14 января 2020 года.

Кроме низкой процентной ставки банка «Восточный» сделал привлекательными и другие условия по кредиту. Так, максимальная сумма увеличена до 1,5 млн рублей, минимальная составляет 80 тыс. рублей. Срок кредитования —  36 месяцев. При этом заявку на сниженную ставку и крупную сумму финансирования на длительный срок банк готов рассмотреть в течение одного дня

«Впереди Новый 2020 год и пора реализовывать самые долгожданные планы - сделать ремонт, обновить мебель или бытовую технику, поехать в отпуск всей семьей, приобрести новый автомобиль. В этом нашим клиентам поможет новая предновогодняя акция «Дед Мороз одобряет». Большая сумма кредита, низкая процентная ставка и максимально быстрое рассмотрение кредитной заявки сделают заметные желания вполне реальными», - отметил Николай Алтунин, директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный».

Подробности об акции «Дед Мороз одобряет» можно узнать на сайте банка «Восточный»: https://www.vostbank.ru/client/credit/kredit-nalichnymi-3-0


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании