Банк «Восточный» запустил акцию со ставкой по кредиту наличными от 9%

Банк «Восточный» в преддверии Нового года представляет акцию «Дед Мороз одобряет», по которой минимальная ставка по кредиту наличными «Большой комфорт» снижена до 9% годовых. Акция действует до 14 января 2020 года.

Кроме низкой процентной ставки банка «Восточный» сделал привлекательными и другие условия по кредиту. Так, максимальная сумма увеличена до 1,5 млн рублей, минимальная составляет 80 тыс. рублей. Срок кредитования — 36 месяцев. При этом заявку на сниженную ставку и крупную сумму финансирования на длительный срок банк готов рассмотреть в течение одного дня

«Впереди Новый 2020 год и пора реализовывать самые долгожданные планы - сделать ремонт, обновить мебель или бытовую технику, поехать в отпуск всей семьей, приобрести новый автомобиль. В этом нашим клиентам поможет новая предновогодняя акция «Дед Мороз одобряет». Большая сумма кредита, низкая процентная ставка и максимально быстрое рассмотрение кредитной заявки сделают заметные желания вполне реальными», - отметил Николай Алтунин, директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный».

Подробности об акции «Дед Мороз одобряет» можно узнать на сайте банка «Восточный»: https://www.vostbank.ru/client/credit/kredit-nalichnymi-3-0