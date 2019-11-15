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Дальневосточный банк объявил победителей акции «Активное лето!»

15 ноября 2019

Дальневосточный банк подвел итоги акции «Активное лето!», которая проходила с 21 июня по 20 сентября 2019 года. В рамках акции были разыграны баллы программы лояльности «Семейная команда» — 390 призов номиналом 300 бонусных баллов30 призов номиналом 5 000 баллов и главный приз – 25 000 баллов.

Победителями акции стали жители Приморского, Хабаровского, Камчатского, Красноярского краев, Сахалинской, Амурской и Иркутской областей. Обладателем главного приза стал житель Охи (Сахалинская область) Александр Антропович. Директор Операционного офиса 32 в г. Оха ПАО «Дальневосточный банк» Галия Фазлаева поздравила победителя акции и вручила сертификат на 25 000 бонусных баллов.

— Для меня это было очень неожиданно — выиграть главный приз. Картой я пользуюсь часто, это очень удобно. А когда твой банк еще и такие акции делает – это приятно вдвойне! Выигранные баллы планирую потратить на машину –  заправим с семьей полный бак и поедем отдыхать, — поделился впечатлениями обладатель главного приза.

Участником акции мог стать любой держатель карты Мир «Семейная команда» Дальневосточного банка. Для участия в еженедельном розыгрыше призов – 300 бонусных баллов нужно было совершить не менее трех покупок за неделю по карте Мир «Семейная команда» Дальневосточного банка на сумму от 300 рублей каждая. Выиграть 5 000 баллов можно было, расплатившись картой Мир «Семейная команда» не менее 10 раз за месяц на общую сумму от 5 000 рублей – призы разыгрывались ежемесячно. Выполнив все условия для получения призов по 300 и 5 000 баллов, держатель карты Мир «Семейная команда» автоматически становился участником розыгрыша главного приза – 25 000 баллов.

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Дальневосточный банк является партнером программы лояльности «Семейная команда» нефтяной компании «Роснефть». Карты «Семейная команда»* на базе платежной системы «Мир» обладают не только полноценным банковским функционалом, но и позволяют держателям накапливать бонусные баллы для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сети АЗС/АЗК «Роснефть» и «ТНК». Оформить карту Мир «Семейная команда» можно в любом офисе Дальневосточного банка, по телефону 8-800-555-22-05 или оставив заявку на сайте. Ознакомиться с Тарифами и Условиями выпуска карт Мир «Семейная команда» можно на сайте www.dvbank.ru.

*кобренд Банка ПАО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.


/ СИА /
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