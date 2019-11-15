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Россельхозбанк готов содействовать повышению продовольственной самообеспеченности Якутии и реализации уникального потенциала ее АПК

15 ноября 2019

В рамках рабочего визита заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексея Жданова в Республику Саха (Якутия) состоялась его встреча с заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Денисом Белозеровым и заместителем министра сельского хозяйства Василием Афанасьевым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание двум темам: повышению продовольственной самообеспеченности региона и использованию его уникальных особенностей в производстве и экспорте экологически чистой продукции.



Алексей Жданов отметил, что Россельхозбанк продолжит работу по созданию условий для улучшения сбалансированности рынка сельскохозяйственной продукции Якутии.

«Россельхозбанк обладает огромной экспертизой и возможностями для содействия в решении задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Якутии, в том числе по обеспечению населения качественной местной продукцией. Речь идет о развитии мясного животноводства, птицеводства, увеличения производства молока, куриных яиц, овощей, в том числе картофеля. Потенциалом обладают и другие направления, в числе которых разведение местных пород лошадей и оленей. С 2003 года Россельхозбанк вложил в экономику республики более 81 млрд рублей, 38 млрд из них направлены в АПК. РСХБ настроен расширять сотрудничество и далее», – подчеркнул заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов. 

Якутия относится к регионам с непростыми климатическими условиями, что создает для местных аграриев дополнительные трудности. В то же время, как было отмечено на встрече, природа республики позволяет ей предложить российскому и мировому рынку экологически чистые сельскохозяйственные товары местного производства. Так, Якутия обладает максимальным в стране потенциалом для развития заготовки и переработки дикоросов. 

«В развитии экспорта можно выделить три основных направления, которые позволяют использовать преимущества, созданные природой Якутии: это оленеводство и коневодство, сбор дикоросов, а также рыбохозяйственный комплекс, в том числе аквакультура с акцентом на местные породы», – сказал Алексей Жданов.

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Денис Белозеров подчеркнул, что для экономики региона РСХБ является системно значимым банком. 

«Россельхозбанк – это опорный банк, активно участвующий в реализации государственных программ, развитии АПК, бизнеса, привлечении инвестиций. Мы отмечаем вклад, внесенный вашей финансовой организацией в обслуживание бюджетной сферы, реализацию зарплатных проектов, работу с гражданами, получающими социальные выплаты и пенсии», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Одним из значимых моментов стало обсуждение предстоящего запуска программы льготной сельской ипотеки. Банк, уже широко представленный на рынке ипотечного кредитования Якутии, готов к старту этого масштабного проекта с 

1 января 2020 года. Субсидируемые государством льготные кредиты на покупку жилья призваны привлечь на село новые кадры, в том числе активную молодежь и высококвалифицированных специалистов.

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» также обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством ведущих предприятий республики в своих сферах. 

Так, ведущая свою историю с 1959 года АО «Якутская Птицефабрика» сейчас является флагманом регионального птицеводства, а и один из лидеров на рынке нефтепродуктов – АО НК «Туймаада-нефть» – имеет сеть распространения, охватывающую и отдаленные населенные пункты.

В рамках визита в республику состоялось посещение ФГБОУ ВО Якутская сельскохозяйственная академия. РСХБ обсуживает вуз по зарплатным проектам и выпускает для его студентов банковские карты. Также академия присоединилась к собственной стипендиальной программе Россельхозбанка.

«Банк принял решение об оказания вузу спонсорской помощи в создании специализированной учебной аудитории, которая к тому же станет площадкой для проведения регулярных семинаров и других мероприятий для представителей бизнес-сообщества», – сказал Алексей Жданов.

«Мы надеемся, что Россельхозбанк поддержит наши начинания. В текущем году лучшие студенты академии стали участниками стипендиальной программы РСХБ: для них это, безусловно, стимул к развитию», – отметил ректор академии Иван Слепцов.

За годы своей деятельности Якутский филиал банка сформировал обширную клиентскую базу: его услугами пользуются свыше 75 тыс. физических и около 5 тыс. юридических лиц, в регионе функционируют 16 точек продаж банка, 94 банкомата и информационно-платежных терминала. Общий кредитный портфель Якутского филиала Россельхозбанка на 1 ноября 2019 года достиг суммы 8,5 млрд рублей, кредитный портфель АПК – 4,6 млрд рублей. Выдача целевых кредитов АПК с начала текущего года составила 1,8 млрд руб.

В регионе Банком профинансировано более 200 инвестпроектов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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