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ПСБ обновляет собственную сеть в Московской области

15 ноября 2019

Обновленный офис ПСБ открылся в подмосковном Щелково по адресу улица Комарова 2. В офисе клиентам банка доступен полный спектр финансовых услуг, например, открытие вклада, получение кредита и кредитной карты.

Офис в подмосковном Щелково открылся в рамках проведения обновления бренда сети. Офисы ПСБ нового формата более светлые и открытые, пространство организовано по принципам эргономики и рационального зонирования, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и индивидуальный подход к каждому клиенту.

С начала 2019 года ПСБ открыл в Московской области 3 офиса, в целом по всей стране за это время открыто 12 офисов.

Режим работы офиса:

Понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00, без перерыва

Суббота: с 10:00 до 16:30

Воскресенье: выходной


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