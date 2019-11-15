ПСБ обновляет собственную сеть в Московской области

Обновленный офис ПСБ открылся в подмосковном Щелково по адресу улица Комарова 2. В офисе клиентам банка доступен полный спектр финансовых услуг, например, открытие вклада, получение кредита и кредитной карты.
Офис в подмосковном Щелково открылся в рамках проведения обновления бренда сети. Офисы ПСБ нового формата более светлые и открытые, пространство организовано по принципам эргономики и рационального зонирования, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и индивидуальный подход к каждому клиенту.
С начала 2019 года ПСБ открыл в Московской области 3 офиса, в целом по всей стране за это время открыто 12 офисов.
Режим работы офиса:
Понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00, без перерыва
Суббота: с 10:00 до 16:30
Воскресенье: выходной