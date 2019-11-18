Солид Банк привезет топовых спикеров на семинар в Иркутск

ТОПовые спикеры из Москвы расскажут, как привлечь инвестиции в бизнес, как получить финансирование на оптимальных условиях и достичь больше, чем планировалось.
В ноябре Солид Банк совместно с компаниями-партнерами проведет серию обучающих семинаров «Финансовые инструменты», на которых спикеры раскроют предпринимателям секреты различных стратегий привлечения средств для развития и роста бизнеса. В программе как банковская классика, так и альтернативные пути и инструменты.
ПРОГРАММА:
· Финансовые инвестиции: искусство правильных решений
· Льготное финансирование бизнеса по программам государственной поддержки
· Внешнеэкономическая деятельность. Пути развития;
· Факторинг (Кейс: на примере ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»);
· Организация выпуска собственных облигаций предприятия;
· Высокодоходные облигации, как способ альтернативного финансирования (Кейс: на примере ООО «Солид-Лизинг»).
СПИКЕРЫ:
ВОЛКОВА Юлия, начальник депозитарного отдела Департамент Казначейство АО «Солид Банк», г. Москва
Опыт работы в управления инвестициями более 10 лет.
Направления:
- Андеррайтинг
- Сопровождение выпусков ценны
- Брокерское обслуживание
- Депозитарное обслуживание
КОРОЛЮК Михаил, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид» , г. Москва
Опыт работы портфельным управляющим с 1999 года.
Направления:
- Доверительное управление
- Брокерское обслуживание
- Индивидуальные инвестиционные счета
КАДАШНИКОВ Дмитрий, начальник управления продаж Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» , г. Владивосток
Опыт работы с бизнесом более 10 лет.
Направления:
- Финансирование бизнеса
- Банковские гарантии
- ВЭД
КАНУННИКОВ Кирилл, генеральный директор ООО «Солид-Лизинг» , г. Москва
Более 20 лет работы с финансовыми инструментами. За 3 года вывел компанию на лидирующие позиции в направлении, завоевав доверие как бизнеса, так и частных инвесторов.
Направления:
- Различные виды лизинга
- Альтернативные инструменты привлечения финансирования в бизнес
ПРИМАЧЕНКО Алексей, генеральный директор ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», г. Москва
Более 15 лет работы в факторинге. Адепт данного финансового инструмента, один из первопроходцев и основателей факторинга в России.
- Факторинг
- Альтернативные инструменты привлечения финансирования в бизнес.
СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:
Владивосток, 18 ноября 2019, с 14:30 до 17:30
МКУ "Центр Развития Предпринимательства". Адрес: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж
Южно-Сахалинск, 20 ноября 2019, с 14:00 до 17:00
«Хоккайдо-Центр». Бизнес-центр класса «А». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 18
Хабаровск, 22 ноября 2019, с 14:00 до 17:00
Конференц-зал Отеля «Верба». Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина, 56а
Иркутск, 25 ноября 2019, с 14:00 до 17:00
Отель «Ibis Иркутск Центр». Адрес: г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5