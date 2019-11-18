Солид Банк привезет топовых спикеров на семинар в Иркутск

ТОПовые спикеры из Москвы расскажут, как привлечь инвестиции в бизнес, как получить финансирование на оптимальных условиях и достичь больше, чем планировалось.

В ноябре Солид Банк совместно с компаниями-партнерами проведет серию обучающих семинаров «Финансовые инструменты», на которых спикеры раскроют предпринимателям секреты различных стратегий привлечения средств для развития и роста бизнеса. В программе как банковская классика, так и альтернативные пути и инструменты.

ПРОГРАММА:

· Финансовые инвестиции: искусство правильных решений

· Льготное финансирование бизнеса по программам государственной поддержки

· Внешнеэкономическая деятельность. Пути развития;

· Факторинг (Кейс: на примере ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»);

· Организация выпуска собственных облигаций предприятия;

· Высокодоходные облигации, как способ альтернативного финансирования (Кейс: на примере ООО «Солид-Лизинг»).

СПИКЕРЫ:

ВОЛКОВА Юлия, начальник депозитарного отдела Департамент Казначейство АО «Солид Банк», г. Москва

Опыт работы в управления инвестициями более 10 лет.

Направления:

- Андеррайтинг

- Сопровождение выпусков ценны

- Брокерское обслуживание

- Депозитарное обслуживание

КОРОЛЮК Михаил, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид» , г. Москва

Опыт работы портфельным управляющим с 1999 года.

Направления:

- Доверительное управление

- Брокерское обслуживание

- Индивидуальные инвестиционные счета

КАДАШНИКОВ Дмитрий, начальник управления продаж Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» , г. Владивосток

Опыт работы с бизнесом более 10 лет.

Направления:

- Финансирование бизнеса

- Банковские гарантии

- ВЭД

КАНУННИКОВ Кирилл, генеральный директор ООО «Солид-Лизинг» , г. Москва

Более 20 лет работы с финансовыми инструментами. За 3 года вывел компанию на лидирующие позиции в направлении, завоевав доверие как бизнеса, так и частных инвесторов.

Направления:

- Различные виды лизинга

- Альтернативные инструменты привлечения финансирования в бизнес

ПРИМАЧЕНКО Алексей, генеральный директор ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», г. Москва

Более 15 лет работы в факторинге. Адепт данного финансового инструмента, один из первопроходцев и основателей факторинга в России.

- Факторинг

- Альтернативные инструменты привлечения финансирования в бизнес.

СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

Владивосток, 18 ноября 2019, с 14:30 до 17:30

МКУ "Центр Развития Предпринимательства". Адрес: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж

Южно-Сахалинск, 20 ноября 2019, с 14:00 до 17:00

«Хоккайдо-Центр». Бизнес-центр класса «А». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 18

Хабаровск, 22 ноября 2019, с 14:00 до 17:00

Конференц-зал Отеля «Верба». Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина, 56а

Иркутск, 25 ноября 2019, с 14:00 до 17:00

Отель «Ibis Иркутск Центр». Адрес: г. Иркутск, ул. Полины Осипенко, 5