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Олег Ганеев, Сбербанк: «Ипотечные каникулы не отменяют возможности реструктуризации кредита в самом банке, и наоборот»

18 ноября 2019

В Байкальском банке Сбербанка подано 380 заявок на ипотечные каникулы с момента. При этом заявок на реструктуризацию, которую предоставляет сам банк, в десятки раз больше, сообщил на пресс-конференции Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Напомним, что закон «Об ипотечных каникулах» был подписан Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. Согласно законодательства более 1500 офисов Байкальского Сбербанка ведут взаимодействие с данной категорией клиентов, кроме того, заявку на ипотечные каникулы можно подать онлайн.

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По всей стране с момента старта в Сбербанк подано 4,7 тыс. заявлений. По мнению заместителя Председателя Правления Сбербанка, количество заявок по ипотечным каникулам не велико. Он связывает это, во-первых, с тем, что ипотечными каникулами можно воспользоваться 1 раз в жизни, поэтому заемщики взвешенно подходят к этому вопросу. Во-вторых, есть ряд ограничительных параметров у самой программы. Каникулы предоставляются заемщикам в сложной жизненной ситуации - потеря работы, инвалидность I или II группы, временная нетрудоспособность, снижение среднемесячного дохода заемщика на 30%, увеличение количества иждивенцев у заемщика

Максимальный срок ипотечных каникул - 6 месяцев. 90% заемщиков Сбербанк выбирают именно этот срок, как наиболее комфортный.

При этом количество заявок на ипотечные каникулы по разным регионам в 10-20 раз меньше заявок на реструктуризацию, которую предоставляет сам Сбербанк.

«Сбербанк может предоставить и срок больше, чем 6 месяцев, и платеж порегулировать. Главное, чтобы заемщики знали, что ипотечные каникулы не отменяют возможности пользоваться реструктуризацией в Сбербанке, и наоборот», - отметил Олег Ганеев.


/ СИА /
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