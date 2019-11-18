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«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты

18 ноября 2019

<p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

15 ноября «Слата» – крупнейшая в Сибири торговая сеть – представила первый супермаркет обновленного формата в Иркутске. «Это не просто открытие, не просто новый супермаркет, это новый этап в развитии компании», –  заявили на открытии.  На что рассчитывают собственники бизнеса? Что означает новая концепция «Слата – два мира», и как она изменит ассортимент для покупателя?

«Первое впечатление – вау!»

Собственники «Слаты», разумеется, были в курсе основных идей масштабного проекта по реконцепции, но признались, что вживую новый супермаркет увидели, как и все, на открытии и были приятно удивлены.

<p>Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата».
#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

«Для меня и для Валерия (ред. – Отвиновского) было тайной само открытие магазина, сам процесс, – поделился впечатлениями Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата». – Я переживал. Сегодня приятно удивлен, не сомневаюсь, что магазин понравится покупателям. Хочется успеть переделать побольше старых магазинов в новые, чтобы покупателю было хорошо и комфортно. На этом процесс не останавливается, будем смотреть, наблюдать, корректировать, впереди еще много открытий».

<p>Валерий Отвиновский.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Валерий Отвиновский.
Фото: Андрей Фёдоров

«Я лично вообще не видел, как строится и преобразуется это пространство, первое впечатление – «вау», – рассказал еще один собственник «Слаты» Валерий Отвиновский. – Пока сложно осознать, но я понимаю, что в проект было вложено колоссальное количество интеллектуальных, физических и моральных сил. Мы, как собственники, ждем результатов, но важнее, наверное, чтобы оправдались ожидания покупателей».

<p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".
#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

«Магазин классный не только для Иркутска, этот магазин показывает профессионализм ритейлеров в Сибири, а может быть и больше, – отметил Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата". – Такие масштабные коммерческие проекты невозможны без согласия владельцев бизнеса. И без такого подхода, который есть у Вячеслава и Валерия, наверное, такого проекта не было бы. Поэтому собственникам – благодарность за их решительность и желание меняться».

От листа А3 – к «двум мирам»

«Я вспоминаю, как начинался это проект, – говорит Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата». – На листе формата A3 Ярослав нарисовал план нового магазина и сказал: «Это будет «Слата – два мира»». Прошло два года, и сегодня мы открываем новый магазин. Я сама не могу поверить, потому что знаю, сколько титанического труда вложено в проект».

<p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».
#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

Это было непростое время для команды «Слаты»и «ХлебСоли»: на фоне ежедневной текучки приходилось параллельно решать сложные задачи по новому проекту.

«Была недоверчивость, были вопросы, которые не удавалось решить сразу, – рассказывает Ярослав. – Как в любой длинный проект, в него вложено много позитивной энергии, которая есть в нашей команде. Я уверен, что с этой командой мы можем реализовать любые проекты. Хотя проекту два года, он не окончен, сейчас он в пиковой фазе, все только начинается».

<p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».
#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

Что означает «Слата – два мира»

В чем суть новой концепции «Слаты»? Что изменится в новой концепции? И про какие два мира идет речь?

«Меня часто спрашивают об этом. Первое время было сложно объяснять, – говорит Ярослав. – Я условно разделил площадь магазина на две части, нарисовал границу.

Сейчас я стою на границе. Справа – фрэш, ультра-фрэш, здесь пекут хлеб, здесь вкусно пахнет, здесь вся еда свежая, вызывающая аппетит, здесь эмоции. С левой стороны – обыкновенный магазин, я эти товары называю «расходники». Вода, мука, чай, сахар, замороженные продукты. Справа – эмоции, слева – прагматика, поэтому два мира!»

<p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

Время удивлять

Перемены затронули не только ассортимент и дизайн. В новой «Слате» изменилось буквально всё, начиная от глобального обновления оборудования, заканчивая новым дизайном одежды для персонала.

«Мы договорились с Ярославом Шиллером и пошили себе рубашечки, в которых мы сегодня на открытии, – говорит Юлия, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата». – Вот в такой одежде будет работать наш персонал. Мы любим одежду, в которую одели наших сотрудников. У нас большее стремление сделать магазин любимым у покупателей.

<p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

На самом деле, участие в проекте принимали огромная команда. Перемены были во всем. Например, обновленную линейку блюд собственного производства, мы тестировали в буквальном смысле на собственных желудках, – смеется Юлия. – Дегустировали, убирали, что-то добавляли. Сейчас это потрясающая линейка блюд, которую мы предложим клиентам.

Нам важно удивлять клиента и создавать положительные эмоции. Идея реализована буквально у самого входа, где организована зона удивления, зона сюрпризов. Сейчас это новогодняя выкладка, но она будет постоянно обновляться».

<p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

«В каждый вторник я, например, захожу в «Слату» и всегда вижу что-то новое. Должен быть повод зайти вновь, нам нужно разнообразие. Сколько можно покупать одну и ту же сметану», – улыбается Ярослав.

Время меняться

В «Слате» время перемен. Запуская новый формат удобных супермаркетов по типу proximity с улучшенным ассортиментом, новым дизайном, самыми свежими товарами, высокими стандартами качества услуг и сервиса, собственники рассчитывают на рост выручки минимум на 20%, а покупатели интересуются, как быстро будет обновляться «Слата».

«Мы не сомневаемся, что новый формат пойдет. Три магазина в плане, в декабре откроется второй магазин, а в первом квартале 2020 года – третий. Надо масштабировать процесс, – уверенно говорит Вячеслав Заяц. – Но при этом важно понимать, что невозможно переделать все магазины в один момент. Процесс обновления будет поэтапный. Проводя реновацию магазина, мы рассчитываем на его работу в среднем на 7 лет. Поэтому сначала будут обновляться более старые магазины».

«Чем быстрее новые магазины будут реализовывать новые цели, тем быстрее мы будем «переобувать» все Слаты в этот формат, – добавляет Ярослав Шиллер. Я верю в новый формат. Ведь в жизни любого человека, любой организации есть этапы, когда завтра не будет таким, как вчера. Пять лет назад, открыв «Хлеб-Соль», мы сделали именно такой шаг, после которого сильно изменились. А сегодня мы делаем следующий серьезный шаг. И завтра никогда не будет таким как вчера».

Портал SIA.RU побывал на  экскурсии обновленной «Слате» и готовит материал о том, как изменился ассортимент, а пока мы предлагаем фоторепортаж Андрея Федорова с мероприятия.

<p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.
Фото: Андрей Фёдоров

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.

<p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Валерий Отвиновский.<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Вячеслав Заяц, Председатель совета директоров ГК «Слата»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Валерий Отвиновский.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети "Слата".<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».<br /> #новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>#новаяслата.Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
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