В Чунском районе заканчивают восстановление моста, который пострадал от паводка

Между поселками Октябрьский и Хоняки в Чунском районе завершается восстановление моста, который получил при летнем паводке. Планируется, что работы закончат к концу ноября. Ремонт обходится в 2,5 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда Иркутской области. Об этом сообщили в районной администрации.

Из-за напора воды и скопления древесного мусора была повреждена несущая металлическая рама на двух пролетах протяженностью по 90 метров каждый. Кроме того, не выдержал один из натяжных тросов. Мост «повело». Чтобы не допустить дальнейшей разбалансировки и «скручивания» конструкции, специалисты перерезали еще три троса. Пользоваться переправой было можно, но с большой осторожностью.