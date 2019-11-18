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В Иркутске прошла Всероссийская неделя сбережений

18 ноября 2019

Цикл образовательных мероприятий провели сотрудники Байкальского банка для молодежи, пенсионеров и работающего населения в период Всероссийской недели сбережений с 30 октября по 14 ноября в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

Лекции по финансовой грамотности на темы «Простые правила безопасности», «Как защититься от мошенников» были разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства финансов, которое выступает организатором данной акции. Главной целью проекта является продвижение и актуализация знаний по финансовым навыкам.

Особый акцент на мероприятиях, проведенных с населением, делался на современных цифровых возможностях управления личными денежными средствами и способах профилактики мошенничества. Так, на встрече с коллективом Управления пенсионного фонда РФ по Иркутской области грамотности, сотрудник "Сбербанка" и преподаватель курса «Основы финансовой грамотности населения» Вадим Рейнбуш рассказал о способах обращения с персональными данными, создании мер их безопасного хранения. Две встречи-лекции в социальных учреждениях области — геронтологическом центре (п. Маркова, Иркутский район) и доме для престарелых и инвалидов (г. Иркутск) были посвящены вопросам грамотного использования банковских карт и способам их защиты от мошеннических действий. Лекции проходили в формате диалога и показали востребованность в актуальных знаниях по темам «Недели сбережений», особенно у представителей старшего поколения.

Вадим Рейнбуш, менеджер по развитию корпоративных и партнерских продаж», преподаватель курса «Основы финансовой грамотности населения»: «На лекциях сотрудники банка рассказывают об электронных деньгах и электронных кошельках,банковских картах, которые необходимо населению уметь сохранять, также бережно, как и наличные денежные средства. Мы живем в эпоху большой цифровизации и, к сожалению, в этом мире есть мошенники, которые могут умело воспользоваться чужими накоплениями. Наша задача —­  научить граждан, особенно представителей «серебряного» возраста не поддаваться на преступные уловки и методы социальной инженерии».

Географически масштабным проектом в продвижении знаний финансовой грамотности стал показ VR-фильма об основах управления личными финансами. Это мероприятие проходило в рамках «Экспедиции БРК», команда которой посетила ряд отдаленных территорий Иркутской области, где встречалась с местными жителями и проводила интерактивные площадки с продвижением навыков современного мира. VR-фильм посмотрели жители п. Хребтовая (Нижнеилимский район), г. Железногорск-Илимский, с. Сосновка (Усольский район) ,п.Нерха (Тофалария, Нижнеудинский район)и др. Кирилл Казаков , участник «Экспедиции БРК»: «Посещая отдаленные территории, региона мы рассказываем о точках роста для современного человека, о том какие знания, умения, навыки, какие профессии сегодня востребованы. Говорим с молодежью, старшим поколением о тенденциях современного мира и, конечно, быть сегодня финансово-грамотным человеком необходимость, а не пожелание. Фильм, который мы показываем на эту тему, и наглядный, и визуально-интересно сделан».


/ СИА /
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