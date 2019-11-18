Иркутянин ответил на критику блогера Ильи Варламова об Иркутске

Иркутянин Сергей Мядзелец на своём канале в Youtube 17 ноября ответил блогеру Илью Варламову, который высказал своё недовольство Иркутском и сибирскими городами.

– При царях Сибирь была местом для ссылок, при советах – снос царского наследия и безликие стройки, потом десятки лет выживания, теперь экономическое донорство – и вот богатейший край поводов для канала Ильи Варламова. Всё так, но это не означает, что сибиряки не хотят быть лучше, – поделился мнением Сергей Мядзелец.

Он добавил, что было бы не плохо, если бы кто-нибудь помог и научил. Блогер же только раскритиковал регион.

– Основной посыл канала Ильи Варламова – это дрюкать власть, чтобы людям было хорошо жить, – сказал Мядзялец.

Иркутянин предложил блогерам, в том числе Варламову, строить популярность с долей созидания.