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Иркутянин ответил на критику блогера Ильи Варламова об Иркутске

18 ноября 2019

Иркутянин Сергей Мядзелец  на своём канале в Youtube 17 ноября ответил блогеру Илью Варламову, который высказал своё недовольство Иркутском и сибирскими городами. 

– При царях Сибирь была местом для ссылок, при советах – снос царского наследия и безликие стройки, потом десятки лет выживания, теперь экономическое донорство – и вот богатейший край поводов для канала Ильи Варламова. Всё так, но это не означает, что сибиряки не хотят быть лучше, – поделился мнением Сергей Мядзелец.

Он добавил, что было бы не плохо, если бы кто-нибудь помог и научил. Блогер же только раскритиковал регион. 

– Основной посыл канала Ильи Варламова – это дрюкать власть, чтобы людям было хорошо жить, – сказал Мядзялец.

Иркутянин предложил блогерам, в том числе Варламову, строить популярность с долей созидания.


/ СИА /
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