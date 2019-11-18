В Братске стартовал благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!»

В Братске начался благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Как сообщили в Братской студии телевидения, его уже девятый год подряд проводит Центр социальных программ РУСАЛа.

Суть марафона заключается в конкурсе среди волонтерских команд - представителей крупных предприятий и учреждений города, общественных организаций, а также студентов и школьников. Общая цель – подарить новогоднюю сказку детям из социальных учреждений и юным подопечным благотворительных фондов.

- В этом году мы посещаем детскую областную туберкулёзную больницу. Как обычно мы сделаем как можно больше мероприятий, постараемся выйти на первое место и написать хороший проект, - прокомментировала член команды молодёжного совета БрАЗа Наталья Налоева.

В этом году победитель будет только один, он получит главный приз 180 тыс. рублей рублей. Для этого нужно разработать лучший социальный проект. Средства пойдут на его воплощение.

Стоит напомнить, что раньше призовой фонд делили 3 команды, полученные деньги направляли на благотворительность.

- Самое главное, чтобы волонтеры подарили своё тепло тем людям, с которыми они будете работать на протяжении всего марафона, - сказала финансовый директор БрАЗа компании РУСАЛ Наталья Скачкова.

Победителя объявят 19 декабря.