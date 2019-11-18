Новости

Бывшая сотрудница иркутского детсада украла из бюджета города 900 тыс. рублей

18 ноября 2019

Прокуратура Иркутска утвердила обвинение по уголовному делу бывшей сотрудницы детского сада. На посту заведующей учреждения она фиктивно трудоустроила своих знакомых. Для начисления зарплаты изготавливала подложные документы и табели учета рабочего времени. На основании документов работникам начисли деньги, которые они возвращали обвиняемой. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В ведомстве сказали, что в результате мошенничества из бюджета Иркутска похищено 900 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд  Иркутска. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании