Бывшая сотрудница иркутского детсада украла из бюджета города 900 тыс. рублей

Прокуратура Иркутска утвердила обвинение по уголовному делу бывшей сотрудницы детского сада. На посту заведующей учреждения она фиктивно трудоустроила своих знакомых. Для начисления зарплаты изготавливала подложные документы и табели учета рабочего времени. На основании документов работникам начисли деньги, которые они возвращали обвиняемой. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В ведомстве сказали, что в результате мошенничества из бюджета Иркутска похищено 900 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Иркутска.