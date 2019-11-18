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В Приангарье на 1000 мужчин приходится 1164 женщины

18 ноября 2019

В Иркутской области на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. Женское численное доминирование начинается в возрасте 35-39 лет и с годами только усиливается. За рубежом прожитых 70 лет на 1000 мужчин приходится 2612 женщин. Об этом сообщает Иркутскстат. 

Общий уровень смертности мужчин в регионе составляет 14,8 в расчете на 1000 человек (женщин – 11,6). Причем более высокая мужская смертность отмечается в любом возрасте, начиная с пеленок.

В результате жизнь женщин длинней мужского на 11 лет (в среднем - соответственно около 76 и 65 лет, а в целом для населения Приангарья – 70 лет).

Число живущих в Приангарье сокращается, причем мужское население – ускоренными темпами. На начало года в регионе проживало 1,1 млн. мужчин (85% к 2001 г.) и 1,3 млн. женщин (90%).


/ СИА /
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