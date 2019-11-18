Мэрия Ангарска заплатит за информацию, которая позволит установить вандалов

В Ангарске разбили две новых остановки из оргстекла на улице Алёшина. В администрации намерены заплатить за информацию, которая позволит установить личность вандалов. Об этом сообщили в мэрии АГО.