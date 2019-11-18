100 единиц техники очищают дороги Иркутска от снега

Улицы Иркутска очищают от снега преимущественно ночью. В круглосуточном режиме на дорогах работают более ста единиц техники и двухсот человек. Об этом сообщили в администрации.
Новости
100 единиц техники очищают дороги Иркутска от снега18 ноября 2019
/ СИА /
«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»