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100 единиц техники очищают дороги Иркутска от снега

18 ноября 2019

Улицы Иркутска очищают от снега преимущественно ночью. В круглосуточном режиме на дорогах работают более ста единиц техники и двухсот человек. Об этом сообщили в администрации.


/ СИА /
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