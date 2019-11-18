Новости

Руководительницу компании по торговле ломом обвиняют в уклонении от налогов

18 ноября 2019

В суд направили уголовное дело в отношении руководительницы копании по торговле отходами и ломом в Ангарске.. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, женщина включила в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным взаимоотношениям с шестью контрагентами. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Ущерб федеральному бюджету составил более 23 миллионов рублей. На имущество обвиняемой наложен арест на имущество на сумму более 8 миллионов рублей.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании