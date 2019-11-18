Руководительницу компании по торговле ломом обвиняют в уклонении от налогов

В суд направили уголовное дело в отношении руководительницы копании по торговле отходами и ломом в Ангарске.. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, женщина включила в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным взаимоотношениям с шестью контрагентами. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Ущерб федеральному бюджету составил более 23 миллионов рублей. На имущество обвиняемой наложен арест на имущество на сумму более 8 миллионов рублей.