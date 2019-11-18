Компанию из Иркутской области обвиняют в невозврате 41 млн рублей из-за рубежа

В Иркутской области 43-летнего руководителя одной из коммерческих организаций подозревают в валютном преступлении. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском управлении ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, с 2016 года по 2019 год злоумышленник продал иностранной компании лесоматериалы на сумму более 41 млн рублей. При этом деньги, вырученные с продажи в Россию, не вернулись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере», санкции которой предусматривают лишение свободы до 3 лет.

В пресс-службе сказали, что лесоматериал перевозили контрабандным способом. То есть в отношении обвиняемого возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», за это грозит лишение свободы до 7 лет.