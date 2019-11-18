В Иркутской области 19 ноября прогнозируют похолодание до -43 градусов

В Иркутской области 19 ноября будет переменная облачность, без осадков. В западных и северо-западных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Как сообщают в Иркутскгидромете.

Температура ночью -17,-22 градусов, при прояснении -27,-32, в западных и Братском районах при облачной погоде -12,-17, днем -7,-12, местами -17,-22, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -4 градуса. В Катангском, Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских и северо-восточных районах температура ночью -30,-35 градусов, в пониженных формах рельефа -38,-43, днём -18,-23, местами -28,-33.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -20,-22 градусов, в пригородной зоне до -25, днём -8,-10.