Строительство моста через Лену в Якутии одобрил президент

Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

Определена трассировка мостового перехода — 3,1 км моста и 10,9 км подходов. По предварительной финансовой модели стоимость строительства составит 63,7 млрд руб., из них лишь 9,5 млрд руб.— расходы инвестора. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб. (47,8 млрд руб.— федеральный бюджет, 6,4 млрд руб.— региональный). С НДС суммарная стоимость проекта — 82,9 млрд руб., расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции, таким образом, составят 28,6 млрд руб.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

По источнику «Коммерсанта», глава Якутии Айсен Николаев пишет, что ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025-м, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд руб. Глава региона просит изыскать в бюджете 2021–2024 годов средства на стройку.