Новости

Строительство моста через Лену в Якутии одобрил президент

18 ноября 2019

Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

Определена трассировка мостового перехода — 3,1 км моста и 10,9 км подходов. По предварительной финансовой модели стоимость строительства составит 63,7 млрд руб., из них лишь 9,5 млрд руб.— расходы инвестора. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб. (47,8 млрд руб.— федеральный бюджет, 6,4 млрд руб.— региональный). С НДС суммарная стоимость проекта — 82,9 млрд руб., расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции, таким образом, составят 28,6 млрд руб.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

По источнику «Коммерсанта»,  глава Якутии Айсен Николаев пишет, что ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025-м, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд руб. Глава региона просит изыскать в бюджете 2021–2024 годов средства на стройку.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании