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Иркутянку подозревают в обмане 40 человек на 30 млн рублей

18 ноября 2019

Полиция пресекла деятельность «Корпорации Ромашка». Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, установлено, что жительница Иркутска, создала в одной из социальных сетей закрытую группу. Ее участники заключали различные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта. 

Необходимым условием для допуска к ним являлся взнос на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Однако эта схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках подписанного двустороннего соглашения и подтверждения оплаты с указанием своих персональных данных.

Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в полицию. Их обманули больше, чем на 30 млн рублей.

В мае этого года «Корпорация Ромашка» объявила о приостановлении выплат и перепрофилировалась в компанию по глубокой переработке технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов. Руководитель начала поиски инвесторов для этого проекта, анонсируя им прибыль от 20 до 40%. Однако, как выяснилось, для производства у “Ромашки” не было производственных мощностей, специалистов.

В результате проверки выяснилось, что компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

В пресс-службе сказали, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.


/ СИА /
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