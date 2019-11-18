Компания «Сухой» представила модели истребителей Су-35 и Су-57Э на выставке в ОАЭ

Компания «Сухой» на международной авиационно-космической выставке «Dubai Airshow 2019» в Объединенных Арабских Эмиратах представила модели многофункционального истребителя Су-35 и новейшего истребителя 5-го поколения Су-57Э в масштабе 1:10. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стоит сказать, что серийное производство истребителей ведется в Комсомольском-на-Амуре.

Международная выставка проводится с 1986 г. один раз в два года и является одним из крупнейших авиасалонов, в котором принимают участие ведущие мировые авиастроительные компании.