Задолженность по зарплате в Иркутской области составляет 8,4 млн рублей

В Иркутской области задолженность по зарплате на 1 ноября составляет 8,4 млн рублей в четырех организациях. Как сообщили в региональном правительстве, с начала 2019 года погашена задолженность по зарплате на сумму более 136,7 млн рублей перед 2 031 работником. Из числа должников вышли 33 организации и один индивидуальный предприниматель. По сравнению с прошлым месяцем объем задолженности сократился на 21,7 млн рублей.

Среди муниципальных образований наибольший объем задолженности сохраняется в Иркутске, в Братске и в Братском районе.