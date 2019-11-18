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Задолженность по зарплате в Иркутской области составляет 8,4 млн рублей

18 ноября 2019

В Иркутской области задолженность по зарплате на 1 ноября составляет 8,4 млн рублей в четырех организациях. Как сообщили в региональном правительстве, с начала 2019 года погашена задолженность по зарплате на сумму более 136,7 млн рублей перед 2 031 работником. Из числа должников вышли 33 организации и один индивидуальный предприниматель. По сравнению с прошлым месяцем объем задолженности сократился на 21,7 млн рублей. 



Среди муниципальных образований наибольший объем задолженности сохраняется в Иркутске, в Братске и в Братском районе.
 


/ СИА /
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