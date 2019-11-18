Иркутский район стал лучшим по сбору овощей

В Иркутском районе с начала 2019 года зарегистрировано 10 новых сельскохозяйственных предприятий. Второй год подряд район стал лидером в Приангарье по производству картофеля и других овощей. Как сообщили в администрации, отмечается развитие молочного козоводства и мясного овцеводства в крестьянско-фермерских хозяйствах, увеличивается поголовье овец и коз.

На поддержку сельского хозяйства за девять месяцев район получил субсидии на 158 млн рублей из федерального и областного бюджетов, что на 41 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года. Из них 9,3 млн рублей муниципалитет получил по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области», эти деньги направили строительство жилья для девяти семей района.

Было убрано 11 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, хлеборобы убрали 19,5 тысяч т зерна. Урожайность составила 17,8 ц с га.

Аграрии собрали 19,3 тысячи т картофеля. Это 30% от всего областного объема производства. Валовой сбор овощей составил 7,9 тысячи т, что выше показателей прошлого года на 1,8 тысячи т.

Под посевную кампанию 2020 года в Иркутском районе уже подготовлено 3 тысячи га низкопродуктивной пашни, вспахано 8,5 тысяч га зяби, в полном объеме засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур.