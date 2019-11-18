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В Иркутской области оштрафовали подрядчика, выполнявшего реконструкцию Голоустненского тракта

18 ноября 2019

Генерального подрядчика, который выполнял реконструкцию дороги Иркутск – Большое Голоустное, оштрафовали почти на 7 млн рублей. Как сообщили в правительстве Иркутской области, реконструкция Голоустненского тракта с 46 по 70 км велась с 2017 по 2018 год. Стоимость работ составила 1 млрд 371 млн рублей, из них около 147 млн – средства федерального бюджета. Работы выполняло ООО «СПМК-7». 

В этом году на участке выявили дефекты, устранить которые подрядчик должен был до 21 сентября. Однако дорожная организация не приступила к гарантийным работам, поэтому ей предъявили штраф 6,855 млн рублей. Подрядчик всё-таки выполнил ремонт на участке 47 – 58 км, завершил работы 8 ноября, но дефекты снова были выявлены. К их устранению приступят с наступлением положительных температур.


/ СИА /
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