Новости

Сбербанк запускает акцию, по которой начислит до 15% бонусов СПАСИБО при оплате по QR-коду

18 ноября 2019

Сбербанк сообщает о запуске акции, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы СПАСИБО. Акция действует до 31 января 2020 года.

Клиенты смогут получать бонусы СПАСИБО при оплате товаров и услуг по специальным QR-кодам «Плати QR», размещенным в торговых и сервисных предприятиях. Акция не распространяется на платежи по коммунальным и прочим услугам, осуществляемым по платежным квитанциям с QR-кодом.

Для получения бонусов достаточно быть клиентом банка и участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5000 бонусов СПАСИБО. С каждой оплатой по QR-коду размер бонусов растёт: первая покупка принесёт 3%, вторая - 5%, дальше –больше. За десятую и последующие оплаты по QR будут начислены максимальные 15% СПАСИБО. Максимальное количество бонусов, которое можно получить за одну оплату – 500. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включено более 70 000 торговых точек.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:

«Ранее Сбербанк предоставил своим клиентам удобный способ совершать платежи при помощи QR-кода. Чтобы привлечь к нему дополнительное внимание и сделать его таким же привычным, как оплата сервисов и услуг при помощи карты или смартфона, мы запустили акцию с начислением дополнительных бонусов СПАСИБО».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Оплата по QR – еще одно удобное решение для совершения безналичных платежей там, где нет возможности воспользоваться картой. И за этот платеж Сбербанк также начислит бонусы СПАСИБО. Это отличная возможность еще нагляднее оценить преимущества программы лояльности».

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании