Более 90% российских работодателей хотя бы раз нанимали сотрудников по знакомству

В России 92% руководителей компаний нанимали сотрудников из числа своих знакомых. Анонимный опрос проводили среди 100 компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год). Об этом сообщает «АльфаСтрахование».

При этом 57% опрошенных считают такой способ найма более эффективным, чем поиск людей «с улицы», а принятых таким образом сотрудников – более надежными и преданными компании (68%).

Из работодателей, которые используют личные связи при приеме на работу, большинство предпочитает брать сотрудников из бывших коллег (47%). Примерно треть (31%) хотя бы раз в жизни помогали при устройстве на работу непосредственно своим друзьям и знакомым, почти столько же работодателей (29%) находили работников по личным рекомендациям из своего окружения, 11% устраивали на работу своих родственников, включая близких.Поиск кандидатов со стороны пользуется меньшей популярностью: к специальным сайтам прибегали 93% компаний, однако эффективными поиски работников таким способом считают лишь 26%. Также 37% искали сотрудников, используя рассылки по корпоративной почте и объявления внутри компании, около 20% прибегали к услугам профессиональных агентств по подбору персонала.