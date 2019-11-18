В Иркутской области больше половины жилых домов оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии

В Иркутской области 64% жилых домов оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Об этом сообщила газета «Областная».

Расчет тарифа по теплоснабжению рассчитывается двумя методами: экономически обоснованных затрат, который применяется в отношении новых организаций и методом индексации, применяемым к остальным регулируемым организациям.

В тариф входят следующие затраты: топливо, вода, электроэнергия, прочие энергетические ресурсы, расходы на оплату труда основных и вспомогательных производственных рабочих и административно-управленческого персонала, ремонт, услуги производственного характера, материалы, амортизация оборудования и т.д. Сегодня кампания по формированию тарифов на 2020 год находится в самом разгаре. Срок ее завершения – 20 декабря.

Вопрос стандартов качества коммунальных услуг определяется зоной ответственности ресурсоснабжающих организаций и проходит по стенам многоквартирного дома. Если параметры качества выдерживаются на границе дома, то перерасчеты потребителям не производятся.

Между тем, имеет место проблема – истечение сроков поверки или неисправное состояние ОДПУ. Обязанность по поддержанию их в рабочем состоянии лежит на собственниках