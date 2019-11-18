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Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим национальным оператором Таджикистана Tcell

18 ноября 2019

Сбербанк сообщает о подписании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в Сбербанк Онлайн и сети терминалов Сбербанка.

Сбербанк и ведущий национальный оператор Таджикистана Tcell заключили соглашение, в соответствии с которым любой пользователь мобильной связи от данного оператора сможет моментально пополнять баланс и оплачивать услуги связи при помощи сервисов Сбербанка. В Москве и на всей территории России гости из Таджикистана теперь могут легко пополнить баланс своего телефона, воспользовавшись терминалом Сбербанка или при помощи Сбербанк Онлайн.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы постоянно улучшаем качество сервиса и увеличиваем портфель услуг для наших клиентов, стремясь задавать высокие стандарты индустрии. Поэтому мы активно расширяем количество партнеров, услуги которых можно легко и просто оплатить в Сбербанке. Теперь мы принимаем платежи не только в пользу российских компаний, но и иностранных. Запуск сервиса по оплате услуг мобильного оператора Таджикистана — это первый опыт международного партнерства в области платежей, который мы планируем развивать и дальше».

В перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими партнерами в различных странах СНГ.


/ СИА /
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