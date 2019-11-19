Российская промышленность выросла на 2,7% за 10 месяцев: много это или мало?

Данные Росстата по промышленному производству в России за 10 месяцев и октябрь 2019 года оказались довольно впечатляющими. По итогам января-октября 2019 года объем промышленного производства в нашей стране вырос на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года. В октябре по сравнению с сентябрём 2019 года российская промышленность выросла на 5,5%. А по сравнению с октябрём 2018 года темпы роста промпроизводства составили 2,6%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари», отмечает что во втором полугодии, когда оказался исчерпанным негативный эффект повышения НДС, темпы роста российской промышленности выросли с 2,6% до 2,7%. При этом по сравнению с девятью месяцами 2019 года в январе-октябре текущего года темпы роста промышленного производства в годовом выражении не изменились и составили те же 2,7%.

Основным драйвером роста за 10 месяцев 2019 года по-прежнему оставалась добывающая промышленность, которая показала рост за этот период на 3,4%, отмечает эксперт. Рост добывающей промышленности был обусловлен ростом темпов добычи металлических руд (рост на 5,5% к аналогичному периоду 2018 года). Обрабатывающая промышленность в годовом исчислении выросла только на 2,4%, а производство электроэнергии – только на 1%. Самые слабые темпы роста показала отрасль водоснабжения и деятельности по утилизации отходов, которая в годовом выражении выросла только на 0,6%.

Важно отметить, что сильный рост (более чем на 55%) за 10 месяцев в годовом исчислении показало производство сжиженного природного газа. Это относительно новый для России продукт, создающий нашей стране дополнительные экспортные возможности, причём не сырья напрямую, а продукта переработки. Неплохой рост показывают также многие сегменты производства стройматериалов, химической промышленности и пищевой промышленности. Однако в целом темпы роста промышленности в 2,7% представляются довольно скромными, и рост в одних сегментов нередко нивелируется достаточно глубокими спадами в других сегментах.

Для курса рубля считаем эту информацию нейтральной. Ожидаем до конца ноября 2019 года по курсу доллара к рублю 63-64 руб., а по курсу евро к рублю – 70,2-71,5 руб.