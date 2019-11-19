Связь-Банк и SRG запустили онлайн-сервис заказа отчета об оценке недвижимости

Связь-Банк совместно с Группой компаний SRG запустил онлайн-сервис заказа отчета об оценке недвижимости при ипотечном кредитовании.

Используя сервис «Экспресс-Оценки» на сайте банка или https://ocenka-sviazbank.ru, можно заказать оценку недвижимости у рекомендованной банком оценочной компании с любого мобильного устройства, выбрать день и время осмотра объекта, прикрепить документы, сравнить цены разных оценочных компаний, оплатить заказ, отслеживать его статус и получить отчет об оценке.

После осмотра недвижимости в течение двух дней готовый отчет об оценке, соответствующий требованиям, передается сервисом напрямую в Связь-Банк. Сервис работает в режиме 24/7.

Электронный отчет об оценке используется как для получения нового ипотечного кредита, так и для оформления закладной по кредиту, выданному банком на первичном рынке.