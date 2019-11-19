Работникам бюджетной сферы Иркутской области планируют выплатить декабрьскую зарплату до наступающего года

Работникам бюджетной сферы в муниципалитетах Иркутской области должны выплатить зарплату до Нового года. Региональное правительство должно до 25 ноября предоставить предложения о мерах. Об этом сообщили в областной администрации.

В следующем году будут предоставляться 84 субсидии для муниципальных образований. Из них в законопроекте распределено уже 56 субсидий. 28 субсидий будут распределяться в течение финансового. При рассмотрении проекта областного бюджета во втором чтении будут дополнительно распределены средства на развитие домов культуры и укрепление материально-технической базы ДК в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.



Также изменены сроки заключения соглашений по межбюджетным трансфертам, предоставляемых регионам из федерального бюджета. Если раньше сроки заключения таких соглашений ограничивались 15 февраля следующего финансового года, то теперь 25 декабря года текущего.



Кроме того, особенностью областного бюджета на ближайшие три года является то, что в 2022 году Иркутская область должна выйти из числа субъектов РФ, получающих дотации из федерального центра.