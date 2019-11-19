Финансовая поддержка муниципалитетов Иркутской области за последние годы увеличилась в 4 раза

В Иркутской области за четыре года все формы финансовой поддержки муниципалитетов увеличились почти в два раза – с 40 млрд до 73 млрд рублей за счет областного бюджета. Как сообщает областная администрация, об этом губернатор Сергей Левченко сообщил в ходе дискуссии вокруг законодательных инициатив мэров Ангарского городского округа и Братска.

По словам министра финансов Иркутской области Наталии Бояриновой, принятие таких инициатив приведет к тому, что правительству региона придется отзывать из Законодательного собрания проект областного бюджета на 2020-2022 годы для пересмотра его основных параметров.

Инициатива мэра АГО Сергея Петрова направлена на перераспределение в пользу муниципальных образований 5% от НДФЛ и 20% от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН). Мэр Братска Сергей Серебренников предлагает полностью отдать в местные бюджеты доходы, получаемые от транспортного налога.Принятие этих законодательных инициатив суммарно приведет к выпадающим доходам областного бюджета в объеме 6,9 млрд рублей. Причем в результате перераспределения этих средств большая их часть достанется трем крупным городским округам – Иркутскому, Братскому и Ангарскому. Так, по инициативе Сергея Петрова в бюджеты этих муниципальных образований уйдет 61% от перераспределения 5% НДФЛ и 20% УСН: областной центр получит дополнительно 2 млрд, Братск – 428,4 млн, Ангарск – 363,3 млн рублей. Для сравнения, Баяндаевскому району перепадет всего 5,2 млн рублей.

Вопрос был поставлен на голосование. «За» проголосовали только два мэра. Еще три главы территорий воздержались. Большинство – 29 мэров муниципальных образований области проголосовали против этой инициативы.