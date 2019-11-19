Иркутский филиал Россельхозбанка поздравил с 85-летним юбилеем Иркутский ГАУ

15 ноября 2019 года директор Иркутского филиала Н.В. Баркова по приглашению Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летней годовщине со дня основания университета. Мероприятие состоялось в главном корпусе Университета в Иркутском районе, пос. Молодёжный, 1/1.

85-летие Иркутского аграрного университета.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» был создан в соответствии с постановлением № 1082 Совета Народных Комиссаров СССР от 9 мая 1934 года как Иркутский сельскохозяйственный институт.

За 85 лет Университет подготовил тысячи специалистов сельского хозяйства для всех регионов Сибири и Дальнего Востока, внесших достойный вклад в становление отрасли страны, получил широкое признание и заслужил авторитет одного из ведущих учебных заведений Российской Федерации.

85-летие Иркутского аграрного университета.

Фото предоставлено пресс-службой банка

В юбилейном мероприятии приняли участие как российские, так и иностранные гости, которым была предоставлена возможность посетить факультеты, лаборатории, выставку «Иркутский ГАУ: достижения и возможности», фотовыставку «Лица Иркутского ГАУ: студенты, преподаватели, выпускники», пройти экскурсионный маршрут по лабораториям и классам.

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка поздравила ректора Университета с 85-летием, пожелала сотрудникам и студентам вуза «неиссякаемого энтузиазма, профессионального роста, новых успехов и достижений!».