Из областного бюджета на Спартакиаду Усть-Ордынского Бурятского округа выделили 3,5 млн рублей

На VII Спартакиаду Усть-Ордынского Бурятского округа из областного бюджета выделили 3,5 млн рублей. Эту сумму ежегодно выделяет Иркутская область. Об этом сообщили в областной администрации.

– Господдержка помогает развивать уникальные виды спорта, которые являются частью этнической культуры народов, проживающих на территории УОБО. К примеру, на спартакиаде состязаются одновременно и в русском виде спорта – поднятии гирь, и в бурятские шахматы – «шатар». В этом году впервые в программу включена игра в кости «шагай наадан», – сообщил заместитель губернатора– руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из шести районов.

Общекомандное первое место на VII Спартакиаде Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта заняла команда Эхирит-Булагатского района, второе – команда Осинского района, и третье место завоевали спортсмены Боханского района. Абсолютным чемпионом по стрельбе из бурятского лука стала Алина Еременко.