Премию за эффективную работу получили 8 городов и районов Иркутской области

Саянск, Слюдянский, Заларинский, Нукутский районы признаны лучшими в номинации «Комплексное социально-экономическое развитие». Они получат по 750 тыс. рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В номинации «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» отметили Усолье-Сибирское, Свирск, Иркутское и Черемховское районные муниципальные образования. На развитие территорий они получат по 500 тыс. рублей.

Оценка проходила по 104 показателям, характеризующих развитие малого бизнеса, дорожного и жилищно-коммунальных хозяйств, социальной сферы, повышения инвестиционной привлекательности, оплаты труда в социальной сфере, проведения работы по повышению налогового потенциала местных бюджетов и других.