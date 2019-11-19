АТБ поддержал выставочный проект «На просвет» Всероссийского музея декоративного искусства

14 ноября в рамках выставочного проекта «На просвет», представленного Всероссийским музеем декоративного искусства, прошло мероприятие с участием представителей органов власти и бизнес-сообществ. Прием был организован Азиатско-Тихоокеанским Банком.

Проект «На просвет. Художественное стекло советской и постсоветской эпох» посвящен художественному стеклу XX-XXI веков из собрания Музея.

- Это первое подобное мероприятие, которое мы организовали. Казалось бы, Банк и искусство – это разные сферы, однако сохранение культурного наследия является для нас важной стороной деятельности. Выставка «На просвет» - большой исторический пласт в истории изготовления художественного стекла. Представленные экспонаты – это великолепные результаты художественного поиска и выражения творческой индивидуальности мастеров. От лица Азиатско-Тихоокеанского Банка я выражаю восхищение и уважение сотрудникам Музея, которые с таким трепетом относятся к нашему наследию, а также благодарю всех гостей выставки, которые не только разделили с нами эмоции от великолепной экспозиции, но и узнали что-то новое для себя, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Выставка объединяет около 400 произведений художественного стекла, многие из которых ранее не экспонировались и были показаны впервые. Начиная с первых экспериментов конца 1930-х годов, связанных с именами Веры Мухиной, Алексея Успенского, Николая Тырсы, через период открытий и расцвета стекольных заводов 1960-1980-х годов к авторскому стеклу 1990-х и студийным тенденциям художественного стеклоделия начала XXI века.

- Музей благодарен Азиатско-Тихоокеанскому Банку, так как выставочный проект «На просвет» стал возможен благодаря поддержке Банка. Это большая работа со стороны АТБ и неоценимое вложение в популяризацию отечественного искусства. Сама выставка «На просвет» - это возможность продемонстрировать великолепные результаты художественного поиска и творческого эксперимента в этом удивительном виде искусства – художественное стекло, - рассказала директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

Стоит отметить, что в начале сентября Азиатско-Тихоокеанский Банк стал генеральным партнером Всероссийского музея декоративного искусства. АТБ оказывает поддержку в организации Музеем выставочных проектов. Помощь со стороны Банка позволит не только поддержать работу по сохранению культурного и исторического наследия России, но и принять активное участие в создании новых выставочных проектов Музея.