Сбербанк принял участие в обсуждении законопроекта «О защите капиталовложений и инвестиций»

Сбербанк принял участие в деловом совещании по обсуждению законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации (об основах и систематизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации)», организованного Государственной Думой совместно с Министерством финансов РФ. Мероприятие прошло на площадке Корпоративного университета банка. Доклад о состоянии делового климата в России и возможностях законопроекта представил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Аналитические материалы для обсуждения предоставила компания Strategy Partners, входящая в экосистему Сбербанка.

Участниками дискуссии стали руководители федеральных министерств и ведомств, крупнейших компаний, в том числе с государственным участием, банков, институтов развития и ассоциаций по поддержке предпринимателей, а также представители Государственной думы РФ. В ходе совещания обсуждались роль и место законопроекта в системе регулирования инвестиций в России, его потенциальный вклад в улучшение делового климата и стимулирование инфраструктурных инвестиций, лучшие аналогичные зарубежные практики.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Этот важнейший для экономики законопроект имеет большой потенциал по стимулированию инвестиций, и принять его необходимо в той редакции, которая бы максимально отражала интересы всех сторон. Инвесторам прежде всего нужны гарантии того, что правила не будут меняться во время игры, например, в части налоговых условий. И я убежден, что принятие этого закона сможет такие гарантии обеспечить».