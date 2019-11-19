Банк «Приморье» снижает ставки на потребительские кредиты

Банк «Приморье» снизил ставки на ряд программ потребительского кредитования. Основные изменения коснулись кредитов сроком до 12 месяцев.

— Как правило, последние два месяца уходящего года отличаются повышенным интересом клиентов к кредитам наличными перед длительными праздниками: им нужны дополнительные средства на покупку новогодних подарков родным и близким, турпутевки, билеты на зимние каникулы, — отмечает заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса Банка «Приморье» Анна Талызина. — В связи с этим мы снизили ставки по краткосрочным займам в среднем на полтора процента, чтобы наши клиенты могли оплачивать кредиты на более выгодных и комфортных условиях.

Ставки на потребительские кредиты от 300 000 рублей на срок от 6 до 12 месяцев без оформления страховки составляет 14,4% годовых, с оформлением страховки ставка составит 9,9% годовых. Данные условия действуют для всех категорий заемщиков — физических лиц: пенсионеров, зарплатных клиентов Банка «Приморье» и для обычных клиентов.

Оставить заявку на потребительский кредит или рефинансирование можно на сайте Банка «Приморье», в мобильном приложении*, либо в любом офисе Банка «Приморье».

* Мобильное приложение «Банк «Приморье» доступно для клиентов — держателей пластиковых карт Банка «Приморье». Подробная информация — на сайте.