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Банк «Солидарность» проводит акцию «Карта полная подарков»

19 ноября 2019

Банк «Солидарность» объявил о старте акции «Карта полная подарков».

  • Совершайте покупки на сумму не менее 500 рублей по карте UnionPay.
  • Регистрируйтесь в акции на сайте и загружайте свои слипы* за покупки.
  • Каждый слип даёт гарантированное право моментально открыть один из подарков и узнать, что Вам досталось.
  • Получите шанс выиграть главный приз – смартфон последнего поколения iPhone 11 Pro.
  • Чем больше слипов загружено - тем выше Ваши шансы!

Более подробно можете узнать по ссылке: https://unionpay.promo/ 

Срок действия акции с 18 ноября по 31 декабря 2019 года.
* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.

/ СИА /
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