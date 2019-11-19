Банк «Солидарность» проводит акцию «Карта полная подарков»

Банк «Солидарность» объявил о старте акции «Карта полная подарков».
- Совершайте покупки на сумму не менее 500 рублей по карте UnionPay.
- Регистрируйтесь в акции на сайте и загружайте свои слипы* за покупки.
- Каждый слип даёт гарантированное право моментально открыть один из подарков и узнать, что Вам досталось.
- Получите шанс выиграть главный приз – смартфон последнего поколения iPhone 11 Pro.
- Чем больше слипов загружено - тем выше Ваши шансы!
Более подробно можете узнать по ссылке: https://unionpay.promo/
Срок действия акции с 18 ноября по 31 декабря 2019 года.
* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.
* Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый банковским терминалом или через кассовое решение.