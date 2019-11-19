Двойной сash-back и процент на остаток: новые возможности карт UnionPay Gold от Банка «Приморье»

Получать cash-back до 2000 рублей в месяц можно с новыми картами UnionPay Gold от Банка «Приморье», выпущенными с 1 ноября 2019 года*. Держатели этих карт могут хорошо заработать на их использовании: cash-back 5% будет возвращаться на карту за покупки в супермаркетах на территории России, 2% — за покупки за рубежом. Кроме того, ежемесячно на остаток по счету карты начисляются проценты.

— Клиенты, которые часто бывают в Китае, уже по достоинству оценили преимущества карт UnionPay Банка «Приморье», — говорит руководитель Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Новые условия по картам позволят получать по ним дополнительный доход. Карта выпускается и обслуживается** бесплатно, раз в месяц можно снимать деньги в банкоматах других банков без комиссии, причем как в России, так и за рубежом. Для многих клиентов важно, что cash-back начисляется за покупки как на территории нашей страны, так и в других странах. Ну и дополнительный бонус — начисление процентов на счет: 3% годовых на остаток по счетам в рублях и 2% годовых на остаток по счетам в юанях.

Для тех, кто часто бывает в Китае, стоит открыть карту UnionPay Банка «Приморье» в юанях — для проведения оплаты и снятия наличных в банкоматах КНР без двойной конвертации, а также выгодного курса обмена «рубли — юани» и «юани — рубли» без пополнения карты***.

Как и другие карты Банка «Приморье», оформить карту UnionPay можно по круглосуточному бесплатному номеру Контакт-центра : 8 800 200 20 86, через Мобильное приложение Банка «Приморье», на сайте и в любом офисе Банка.

* Максимальная общая сумма cash-back в месяц — 2000 рублей. Cash-back 5% начисляется только на покупки в Российской Федерации, cash-back 2% начисляется только на покупки за рубежом. Cash-back не начисляется на MCC: 4829, 6538 — Перевод денежных средств, 4900 — коммунальные платежи, 6012 — Финансовые институты, 6051 — Иностранная валюта, 7995 — Лотереи, казино, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399 — Государственные услуги. Полный перечень — в Правилах начисления cash-back . Указанный пакет услуг предоставляется к картам, выпущенным до 31.01.2020 включительно. К картам, выпущенным позднее, предоставляется пакет услуг, аналогичный UnionPay China TravelCard («Стандартные карты»).

** При сумме покупок по карте свыше 30,000 руб./мес. обслуживание — 0 рублей, если сумма покупок меньше указанной суммы, то 99 руб./мес.

*** При пополнении карты, открытой в юанях, через кассу Банка. Определяется курсом валюты на дату обращения клиента.