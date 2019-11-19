ПСБ и Республика Бурятия намерены сотрудничать в целях решения социально- экономических задач региона

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в рамках рабочей встречи подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Стороны договорились объединить усилия для решения стратегических задач социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни населения Республики Бурятия, своевременной реализации национальных проектов.

В рамках встречи были также рассмотрены возможности внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры, варианты участия ПСБ в инвестиционных проектах, программах развития предпринимательства региона.

«В Республике Бурятия ПСБ работает на протяжении последних 14 лет, за эти годы мы смогли наладить прочные взаимоотношения с разными группами клиентов, и все они являются для нас приоритетными: мы оказываем полный спектр услуг физическим лицам, участвуем в программах поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая им также финансирование и консультирование. За последнее время банк также смог упрочить свои позиции по работе с крупными корпоративными клиентами, в том числе по части ГОЗ», — отметил Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

ПСБ является партнером Гарантийного фонда Бурятии с даты его образования в 2011 году и в рамках соглашения предоставляет субъектам МСП поручительства фонда. Банк выступает официальным партнером предпринимательской премии «Бизнес-Успех» и проводил в Улан-Удэ региональную выставку фотоисторий о предпринимательских инициативах «Бизнес в объективе».