Онлайн-кредиты ПСБ признаны лучшими продуктами для МСБ на территории стран СНГ и Кавказа

Продукты ПСБ банка для предпринимателей «Кредит Онлайн» и «Овердрафт Онлайн» были названы лучшими онлайн-кредитами по итогам закрытого голосования экспертного совета, которое было проведено в рамках конференции Central Asia SME Banking Club Conference в Алма-Ате.

Выбор лучших продуктов для МСБ проходил в несколько этапов. На первом этапе организаторы конференции исследовали рынок онлайн-решений для бизнеса, проведя анкетирование банков стран СНГ и Кавказа. Затем по комплексу факторов был определен перечень из ТОП-20 продуктов. В финале 20 выбранных банков представили свои решения, после чего состоялось закрытое голосование, которое и определило победителя.

«Кредит Онлайн» — первая в России программа онлайн-кредитования для бизнеса. Клиенты ПСБ автоматически получают предложение по кредиту в интернет-банке и могут воспользоваться им в любой момент. Для этого им нужно всего лишь выбрать необходимую сумму в размере до 5 млн рублей и установить срок — до 18 месяцев. Средства предоставляются на любые бизнес-цели без залога и поручительства.

Программа «Овердрафт Онлайн» позволяет предпринимателям в течение 5 лет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на счете. Клиент получает возможность пользоваться средствами уже через 5 минут после оформления продукта в интернет-банке.

ПСБ работает с малым и средним бизнесом более 12 лет и создает комплексные продукты для поддержки и сопровождения работы предприятий на всех этапах жизненного цикла. Программы банка по онлайн-кредитованию бизнеса не раз признавались экспертами как лучшие на рынке.