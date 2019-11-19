Россельхозбанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

С 18 ноября 2019 АО «Россельхозбанк» приступает к приему заявлений о выплате возмещения по вкладам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на основании Агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на осуществление выплат страхового возмещения вкладчикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям.



Выплаты вкладчикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, производятся в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» в связи с наступлением страхового случая. Возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1 400 000 руб. в совокупности.



Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить на сайте РСХБ, по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»).