Выставка «Мир стиля и красоты» прошла в Сибэкспоцентре

Отслеживать современные тенденции, искать модные тренды, следить за новой продукцией, которая выходит на рынки индустрии красоты - все это и есть ключ к тому, как выглядеть успешной и обаятельной, - считают в Сибэкспоцентре. Выставка «Мир стиля и красоты» дала возможность продемонстрировать усовершенствованную продукцию салонов не только Иркутска, но и других городов.

- Сибэкспоцентр благодарит всех за плодотворную работу, представленную новую продукцию и услуги, за познавательные презентации и мастер-классы. Особую благодарность нужно выразить идейным вдохновителям мероприятий», - сказала руководитель департамента организации выставок ОАО «Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна Третьякова.

Все дни выставки на IV Международном чемпионате «Baikal Beauty Expo», который проходил в рамках мероприятия, шли соревнования по дизайну, парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису. Главный приз - регистрационные билеты для участия на чемпионате мира, который состоится в Сочи. Мероприятие собрало как российских специалистов, так и представителей из Монголии.

Не обошлась выставка и без «Марафона здоровья». Жители города получили советы по поддержанию своего здоровья, попробовали выполнить различные техники массажей, получили консультации от лучших врачей Иркутска. На марафоне была разыграна путевка на двоих на турбазу «Улигер» на Байкале.

Стоит сказать, что в Сибэкспоцентре прошла научно-практическая конференция от представителей международных школ по профессиональному тайскому массажу и по миопластике.

На месте для зоны чемпионата по педикюру гости узнали о подготовке ногтевых пластин, покрытии гель-лаком, о домашнем уходе с помощью профессиональных препаратов и многом другом.

Каждый день на сценической площадке проходили мастер-классы от ведущих технологов индустрии красоты. На них можно было узнать об экспресс-укреплении и новогоднем граттаже; салонном моделировании полигелем и дизайне в направлении маникюра; о том, как правильно ухаживать за волосами в домашних условиях, а также посетить мастер-классы по парикмахерскому искусству.

Можно было посетить мастер-классы по маникюру и педикюру, депиляции, массажным и косметологическим направлениям, по оформлению бровей, ламинированию ресниц. Кроме того, участники презентовали свою продукцию.

Экспоненты были отмечены наградами от Сибэкспоцентра. Золотой звезды выставки удостоились салон «Авеню11», магазин для косметологов и парикмахеров «Каир», а также компании «Модерн» и «City nails». Серебряную звезду вручили студии педикюра Ирины Машковой, компании TNL Professional и учебному центру «Миллениум». Все участники выставки получили заслуженные дипломы.

17 ноября выставка «Мир стиля и красоты» завершилась.