Иркутский Россельхозбанк проводит акцию «День приема монеты от населения»

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» проводит акцию «День приема монеты от населения». С 18 по 22 ноября 2019 года на территории региона проходит акция «День приема монеты от населения». В эти дни жители Иркутской области смогут бесплатно обменять накопившуюся монету мелких номиналов на банкноты, а также на памятные монеты и купюры Банка России.

Правила обмена монеты

В обмен на монету Россельхозбанк предлагает на выбор:

1. Памятные монеты (не из драгоценных металлов)

2. Памятная банкнота 100 рублей, посвященная Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018.

Не более 5 штук одному клиенту.

К обмену принимаются монеты, расфасованные по номиналам. Предложение ограничено.

Перечень подразделений филиала, участвующих в акции:

Центральный офис 3349/66 Иркутск, ул. Сурикова, 21, режим обслуживания клиентов с 09-00 ч. до 19-30 ч., суббота с 09-00 ч. до 16-00 ч; Подробности по телефону: 8 (3952) 50-33-23 (доп.4622).