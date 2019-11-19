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В Иркутской области растёт заболеваемость ОРВИ

19 ноября 2019

В Иркутской области с 11 по 17 ноября отмечен сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Во всех группах населения растёт заболеваемость. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону. 

Тем не менее, в целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

Всего за прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 12 590 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 9 776 - дети до 14 лет.

На сегодня в Приангарье привито 990 749 человек, в том числе 328 792 ребенка. До конца осени запланировано привить  1 258 000 человек, что составляет 50% от численности населения области.


/ СИА /
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